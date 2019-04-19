Т. Лопес: это мой последний год в лёгком весе

Проспект лёгкого веса Теофимо Лопес (12-0, 10 КО) поделился дальнейшими карьерными планами, отметив, что он не намерен задерживаться в лёгком дивизионе и уже в скором времени сменит весовую категорию.

«Надеюсь, что в скором времени я получу поединок с Василием Ломаченко. Боб Арум хочет организовать эту встречу в следующем году, но я рассчитываю получить её в декабре. В следующем году у меня просто не получится укладываться в лимит лёгкого дивизиона. Я слишком большой для этой категории и хорошо знаю своё тело. Это мой последний год в лёгком дивизионе», — приводит слова американца BoxingScene.

В предстоящие выходные Теофимо Лопес проведёт на профессиональном ринге очередной поединок. Его соперником станет Эдис Татли.