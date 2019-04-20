Опубликован постер турнира UFC Fight Night 151

В официальном «твиттере» UFC появился постер предстоящего турнира UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Кевин Ли в дебютном поединке в полусреднем весе встретится с бывшим чемпионом лёгкого дивизиона Рафаэлем дос Аньосом. Турнир состоится 18 мая в Рочестере (США).

На счету 26-летнего Ли 17 побед и 4 поражения. Последний поединок Кевина состоялся в декабре прошлого года, когда он единогласным решением судей уступил Элу Яквинте. До этого американец одолел техническим нокаутом Эдсона Барбозу и уступил удушающим Тони Фергюсону.



У 34-летнего дос Аньоса 28 побед и 11 поражений. В двух последний боях он уступал решениями судей Камару Усману и Колби Ковингтону. Ранее бразилец победил единогласными решениями Робби Лоулера, Тарека Саффедина и удушающим — Нила Магни.