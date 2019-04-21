Оверим: чтобы выйти на уровень Ф. Емельяненко, Хабибу нужно ещё несколько побед

Боец UFC Алистар Оверим, отвечая на вопрос, достиг ли чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов того же величия в смешанных единоборствах, что легендарный Фёдор Емельяненко, выразил мнение, что Хабибу для этого ещё необходимо несколько поединков.

«Кого можно считать лучшим бойцом в российской истории — Фёдора или Хабиба? Трудно сказать. Емельяненко давно всем всё доказал, одержал огромное количество побед и сделал имя. Нурмагомедов выступает сейчас. Думаю, ему необходимо одержать ещё несколько побед, чтобы выйти на уровень Фёдора», — передаёт слова Оверима корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

20 апреля Оверим выступил на турнире UFC в Санкт-Петербурге. В главном событии вечера Алистар нокаутировал Алексея Олейника.