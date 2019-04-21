Махачев и Царукян получили бонус от UFC

20 апреля в Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. По его итогам организация раздала традиционные бонусы.

Лучшим поединком вечера была признана встреча легковесов Ислама Махачева и Армана Царукяна. Бой был отмечен яркой борьбой и большим количеством тейкдаунов. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу Махачеву. За лучший поединок турнира Ислам и Арман получили бонусы в размере $ 50 тыс. каждый.

Также бонусы получили Магомед Мустафаев и Сергей Павлович. Первый после долгого простоя в карьере нокаутировал Рафаэля Физиева менее чем за две минуты. А второй чуть более чем за минуту нокаутировал бразильского бойца Марсело Голма. Оба получили по $ 50 тыс. дополнительных выплат.