Кроуфорд: следующий бой хочу провести со Спенсом

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд признался, что в следующем бою он хотел бы встретиться с чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом.

«Я хочу провести следующий бой со Спенсом. Как только он будет готов, он может прийти и получить этот поединок», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

О желании организовать объединительный бой Кроуфорда со Спенсом сообщил и промоутер Теренса Боб Арум.

«Мы хотим этого. Все хотят этой встречи. Единственный, кто стоит на её пути, — менеджер Спенса Эл Хэймон», — сказал Арум.

Ранним утром 21 апреля мск Теренс Кроуфорд защищал титул по версии WBO в полусреднем весе во второй раз в карьере. Американец досрочно победил экс-чемпиона мира Амира Хана.