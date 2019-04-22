Отец Нурмагомедова назвал российских бойцов, которые могут стать чемпионами UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, высоко оценил потенциал Ислама Махачева. По мнению Нурмагомедова-старшего, Махачев станет в будущем чемпионом UFC. Также тренер назвал ещё нескольких российских бойцов, обладающих высоким потенциалом.

«Я думаю, следующим чемпионом будет Ислам Махачев. Это мое личное мнение. Также хорошо идут Забит Магомедшарипов, Петр Ян. Магомед Анкалаев – сильный боец. Вот у этих ребят серьёзный потенциал», – сказал Нурмагомедов-старший в эфире YouTube-канала Bostanof.

20 апреля Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном на турнире UFC в Санкт-Петербурге в со-главном событии вечера. Махачев победил единогласным решением судей. Отметим, что Махачев одержал пять побед подряд в UFC.