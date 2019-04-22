Боец ММА Мохаммед Лаваль объявил о завершении карьеры в 2019 году — на новогоднем турнире Rizin.



«Мне нравится выступать в Японии. Но это мой последний год в единоборствах. Слишком много травм я собрал с момента дебюта в 2008 году. Надеюсь, что завершу карьеру на новогоднем турнире Rizin», — приводит слова Мохаммеда Лаваля MMARising.



Всего на счету 38-летнего американского бойца 31 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу, потерпел девять поражений, и один бой был признан несостоявшимся. В последних трёх поединках Мохаммед Лаваль потерпел три поражения, все они были техническим нокаутом. Стоит отметить, что пять поражений из девяти в карьере Лаваля пришлись на последние его семь поединков.