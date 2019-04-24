Орловский: возраст — лишь чёртова цифра, Форман стал чемпионом в 46 лет

Белорусский боец UFC, бывший чемпион организации Андрей Орловский признался, что не планирует завершать карьеру. По словам Орловского, 40-летний возраст не является помехой для выступления на самом высоком уровне.

«У меня есть хороший пример. В бкосе Джордж Форман стал чемпионом в возрасте 46 лет. Конечно, есть пример и Рэнди Кутюра. Неважно, что он бился в 40-летнем возрасте. Таких парней много. Возраст — лишь чёртова цифра, главное, как ты ощущаешь себя внутри, а я счастлив. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Моя супруга поддерживает меня и позволяет продолжать карьеру. Она великолепная женщина, я — счастливый человек, боец и отец.

Я начинал ещё с подвалов в середине 90-х. А теперь мне 40 лет, я дерусь в прямом эфире на ESPN. Наш вид спорта растёт, он стал мейнстримом, это просто фантастика», — цитирует Орловского MMA Fighting.