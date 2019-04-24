В Подмосквье убит отец двукратного чемпиона мира по ММА Юнусилау

В Подмосковье был убит 46-летний Сулли Юнусилау, отец двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, неизвестные напали на мужчину в Орехово-Зуево на улице Гагарина. Нападавшие жестоко избили Сулли Юнусилау, в итоге мужчина несколько дней пролежал в больнице. Врачи спасти пострадавшего так и не смогли, он скончался в больнице от полученных травм. У погибшего был отёк и дислокация мозга, а также сильные гематомы.

Полиция разыскивает нападавших. Причины преступления пока неизвестны.

27-летний Магомед Юнусилау является чемпионом России по ММА и чемпионом России по грепплингу, а также чемпионом мира по ММА. Он выступает в полулёгкой весовой категории.