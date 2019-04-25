Кинг: я не просил ни цента за бой Брайана с Джошуа!

Промоутер Дон Кинг обвинил Эдди Хирна, промоутера Энтони Джошуа, во лжи. Кинг представляет интересы временного чемпиона мира по версии WBA Тревора Брайана. Кинг предлагал Хирну, чтобы Брайан заменил Джарелла Миллера, провавлившего допинг-тест, и встретился с Джошуа 1 июня в Нью-Йорке. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Кинг затребовал крупную сумму для своего боксёра.

«Я слышу лишь сплошную ложь. Говорят, будто я запросил $ 15 млн для Брайана за этот бой. Я же не просил ни цента! Я даже не говорил с Эдди, хотя и оставил ему множество сообщений. У него, конечно, есть мой номер. Я готов обсуждать всё с Хирном или Джошуа, Брайан готов выйти на ринг.

У меня были отличные взаимоотношения с отцом Эдди. Буду рад продвигать этот великолепный бой Джошуа и Брайана», — приводит слова Кинга RingNews24.