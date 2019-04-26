Чемпион ОИ по борьбе Власов: было бы интересно попробовать силы в ММА

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов рассказал о знакомстве с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Также Власов признался, что хотел бы попробовать себя в ММА.

«Хабиб мне импонирует как спортсмен и как человек. Мне просто было бы интересно поработать с ним в тренировочной обстановке, прочувствовать на себе его нагрузки, окунуться в эту рабочую атмосферу.

Честно признаюсь, мне было бы интересно попробовать свои силы в ММА. В последние годы это превратилось в очень раскрученную историю. Всё очень жёстко, всё по-настоящему, и неподготовленным в клетку выходить нельзя. Цена ошибки может быть очень высока, и лишь настоящим профессионалам под силу добиться чего-то серьёзного.

Я не могу загадывать на будущее. Скажу лишь: вероятность того, что я зайду в октагон, есть, но она невысока», — приводит слова Власова «Команда России».