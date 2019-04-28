Таксист, убивший бывшего бойца UFC, арестован

Таксист компании Uber Джефферсон Роджер Масиэль Барата был арестован бразильской полицией по подозрению в убийстве бывшего бойца UFC, бразильца Родриго Гойано де Лимы, сообщает MMAFighting.



Напомним, что Родриго скончался после конфликта с таксистом. Между спортсменом и водителем произошёл конфликт по неустановленным причинам. После спора спортсмен вышел из машины, но водитель сбил его и переехал. После инцидента водитель скрылся с места происшествия.



На счету спортсмена 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и один раз свёл поединок к ничьей. Дважды спортсмен принимал участие в мероприятиях UFC, оба раза потерпев поражения — в 2014 и 2015 годах.

Бывший боец UFC был убит таксистом в Бразилии