Паскаль встретится с М. Брауном и снова поборется за титул

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Жан Паскаль получил ещё один титульный шанс. 29 июня 2019 года канадец выступит на турнире в Хьюстоне, штат Техас, США, где встретится с временным чемпионом мира по версии WBA Маркусом Брауном, сообщает Boxingnews24. Таким образом, Паскаль вслед за неудачным боем с полноценным чемпионом по версии WBA Дмитрием Биволом сможет побороться за «временный» пояс.

Бой Паскаля с Брауном станет соглавным событием вечера. Возглавит же шоу в Хьюстоне противостояние средневесов. Временный чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло померится силами с Брендоном Адамсом. Для Чарло это будет уже вторая защита титула. В минувшем бою он победил решением судей Матвея Коробова.