Андраде — о бое с Шлеменко: мы в России, так что мне нужна победа нокаутом

Сегодня, 4 мая, в Челябинске состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 6. Главным его событием станет встреча Александра Шлеменко с экс-бойцом UFC Вискарди Андраде. В преддверии противостояния бразилец поделился ожиданиями.

«Проведу встречу с Шлеменко в отличный момент. Он больше не на пике и будет драться на домашней арене, так что будет чувствовать давление. Он чувствует обязательство победить, так что для меня это хороший бой.

Не хочу, чтобы этот бой прошёл всю дистанцию. Мы в России, и вы знаете, как здесь всё бывает. Хочу одержать победу нокаутом или удушающим приёмом. Он отличный боец, но в партере выглядит не лучшим образом. Хочу войти с ним в размен и нокаутировать его", — приводит слова Андраде MMA Fighting.