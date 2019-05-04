Альварес получит $ 35 млн за бой с Джейкобсом, соперник – в три раза меньше

Стали известны гонорары участников чемпионского боя в среднем весе. В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе, США, встретятся чемпион WBC и WBA Сауль Альварес и чемпион IBF Дэниел Джейкобс. Альварес получит за этот бой $ 35 млн, гарантированный гонорар Джейкобса составит $ 2,5 млн, но ещё $ 10 млн он получит по контракту с DAZN, сообщает ESPN.

Напомним, Альварес одержал 51 победу, потерпел одно поражение и два боя завершил вничью. У Джейкобса — 35 побед при двух поражениях.

В преддверии противостояния бойцы провели официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец оказался тяжелее соперника. Его вес составил 72,6 кг, в то время как вес Сауля — 72,2 кг. В ходе церемонии не обошлось без инцидентов.

В момент дуэли взглядов Альварес оттолкнул Джейкобса, после чего боксёры едва не подрались. Развитие конфликта удалось предотвратить охране.