Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF, нокаутировав Каладжича

В ночь с 4 на 5 мая мск в Стоктоне, штат Калифорния, США, состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча в полутяжёлом весе. На ринге сошлись чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев и Радивое Каладжич.

Поединок был остановлен в пятом раунде, Бетербиеву присудили победу техническим нокаутом. Таким образом, 34-летний россиянин досрочно выиграл все свои 14 поединков на профессиональном ринге. У Каладжича — 24 победы (17 — нокаутом) при двух поражениях. Для Бетербиева бой с Каладжичем стал второй защитой титула.

В Стоктоне также прошёл ещё один титульный бой. Чемпион мира по версии IBF во втором наилегчайшем дивизионе Джервин Анкахас победил Рюичи Фунаи.