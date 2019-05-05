Альварес: если люди хотят увидеть мой бой с Головкиным, готов побить его снова

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес поделился впечатлениями от победы над Дэниелом Джейкобсом, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Всё прошло так, как мы и думали. Знали, что Дэниел — непростой боец. Но, слава богу, мы всё сделали правильно и выполнили нашу работу. Что касается дальнейших планов, хочу получать самые сложные вызовы, вот и всё. Третий бой с Головкиным? Лично для меня эта тема закрыта. Но если люди хотят увидеть этот поединок, то я к нему готов и снова побью Геннадия», — приводит слова мексиканца RingTV.

Ранним утром 5 мая мск Сауль Альварес единогласным решением судей победил Дэниела Джейкобса, завоевав третий пояс в средней весовой категории.