Кадыров: Бетербиев не дал Каладжичу ни единого шанса

Ранним утром 5 мая мск в Стоктоне (штат Калифорния, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча в полутяжёлом весе. На ринг вышли чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев и Радивое Каладжич. Россиянин добыл досрочную победу в пятом раунде. Впечатлениями от встречи поделился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Дорогие друзья! Я поздравляю с очередной красивой и уверенной победой на профессиональном ринге дорогого брата, представителя чеченского республиканского клуба „Ахмат“ чемпиона мира Артура Бетербиева.

Он не дал ни одного шанса на успех своему сопернику Радивое Каладжичу. Американец претендовал в этом бою на чемпионский титул по версии IBF в полутяжёлом весе, принадлежащий Бетербиеву.

Артур провёл бой в привычном ему атакующем стиле и уже в пятом раунде выиграл техническим нокаутом. Таким образом, он уже во второй раз провёл защиту своего чемпионского пояса и одержал четырнадцатую подряд победу нокаутом. Я поздравляю всех российских любителей бокса с этим результатом! Желаю Артуру крепкого здоровья, удачи и новых больших побед на ринге!" — написал Кадыров на странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Рамзана Кадырова в социальной сети.