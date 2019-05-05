Головкин — о бое Альвареса с Джейкобсом: было скучно

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился впечатлениями от объединительного боя между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом. По его словам, поединок получился достаточно скучным.

«Сегодня не увидел ничего особенного, просто хороший спарринг. Было скучно. Болельщики заслуживают большего», — написал спортсмен из Казахстана на официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Геннадия Головкина в социальной сети.

Напомним, ранним утром 5 мая мск Сауль Альварес единогласным решением судей победил Дэниела Джейкобса и теперь является чемпионом мира в среднем весе сразу по трём версиям. Головкин в прошлом побеждал Дэниела Джейкобса, а с Саулем Альваресом один поединок свёл к ничьей, а во втором проиграл.