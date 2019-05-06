В рамках боксёрского форума состоится Благотворительный аукцион

С 12 по 16 июня в Екатеринбурге пройдёт второй Международный боксёрский форум, где соберутся главы всех основных всемирных организаций: президент Международной боксёрской федерации (IBF) Дэрил Пипплз, президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель и президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса.

В программе форума запланирован благотворительный аукцион, на который известные спортсмены предоставят свои личные вещи. Все средства, полученные от проведения аукциона, пойдут на благотворительность. Более подробная информация о лотах аукциона появится позже.

На предстоящем Форуме в Екатеринбурге будет проведён общий анализ положения дел в мировом боксе, а также продолжены обсуждение и выработка механизмов преодоления таких ключевых проблем, как очищение бокса от коррупции и обеспечение прозрачности его функционирования, преодоление фрагментирования, а также введение чёткой системы ранжирования.