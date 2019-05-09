Шлеменко — о Сибири и Дальнем Востоке: мы теряем эти территории

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выразил обеспокоенность проблемами России в области социальной сферы и окружающей среды. По словам спортсмена, в стране происходит экоцид.

«У нас в России населённые пункты исчезают тысячами. У нас людям нечего делать. Я живу в городе миллионике и уже сомневаюсь, что он миллионик. У нас люди просто бегут. Вам в Москве этого не понять, потому что все лучшие умы переезжают в Москву.

Что касается нашей Сибири, Дальнего Востока, понимаете, это страшно. Мы нуждаемся. Нужно что-то делать. Мы теряем эти территории. Недавно отстояли озеро Байкал от Китая. Слава Богу. Посмотрите на лес. У нас очень большие проблемы. Причины всего этого? Геноцид и экоцид. Кто его устраивает? Не буду говорить мнение, у меня нет доказательств. Но то, что он происходит, вы можете это видеть", — рассказал Шлеменко в интервью, размещённом на YouTube-канале Спорт-Экспресс.