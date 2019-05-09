Боец UFC Ванзант снялась для Sports Illustrated

Женщина-боец UFC Пейдж Ванзант снялась для журнала Sports Illutrated. Снимки с фотосессии спортсменка опубликовала в своём «инстаграме».



Пейдж Ванзант в последний раз выходила в октагон на турнире UFC на ESPN + 1, победив Рейчел Остович. Этот поединок стал для Ванзант первым после года перерыва, связанного с травмой руки — она получила перелом правой руки в поединке с Джессикой Роуз-Кларк на турнире UFC Fight Night 124 в январе 2018 года.



В поединке с Рейчел Остович Ванзант снова получила перелом правой руки, однако уже успела восстановиться после травмы. О том, когда спортсменка вернётся в октагон, пока не сообщается.

Посмотреть фотографии можно в официальном аккаунте Пейдж Ванзант в «Инстаграме».