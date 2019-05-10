Намаюнас и Андраде показали одинаковый вес перед турниром UFC 237

В ночь с 11 на 12 мая мск в Рио-де-Жанейро состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 237. Главным его событием станет титульная встреча в минимальном весе. В октагоне встретятся действующая чемпионка Роуз Намаюнас и Джессика Андраде. В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они уложились в лимит весовой категории, показав равный вес — 51,9 кг.

В соглавном событии турнира встретятся легендарный Андерсон Силва и Джаред Каннонье. Бразилец перед боем потянул на 83,9 кг, а Каннонье показал на весах 83,6 кг.

UFC 237. Взвешивание

Основной кард

Роуз Намаюнас (114,5 фунта) — Джессика Андраде (114,5 фунта)

Джаред Каннонье (184,5) — Андерсон Силва (185)

Жозе Алду (146) — Александер Волкановски (145,5)

Тьяго Алвес (170,5) — Лауреано Старополи (170,5)

Франсиско Триналдо (154,5) — Карлос Диего Феррейра (не явился на взвешивание) — бой отменён.