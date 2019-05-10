С. Баррера — о возможной встрече с Ковалёвым: гоняюсь за ним всю карьеру

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Салливан Баррера несколько дней назад подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. С получением мощной промоутерской поддержки кубинец в скором времени надеется получить ещё один титульный шанс. На сей раз он рассчитывает на встречу с чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалёвым.

«Я хочу получать лишь большие бои. Моя цель — провести ещё четыре поединка и завершить карьеру. Мне бы хотелось, чтобы руководство Top Rank организовало встречу с Ковалёвым. Я гоняюсь за ним на протяжении всей карьеры. Надеюсь, нам удастся организовать поединок с ним в 2019 году», — приводит слова Барреры BoxingScene.

В 2018 году Баррера претендовал на пояс чемпиона мира по версии WBA, но тогда он проиграл Дмитрию Биволу.