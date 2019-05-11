Фергюсон, скорее всего, встретится с Серроне на UFC 238

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон, скорее всего, проведёт свой следующий с Дональдом Серроне. По информации ESPN, до официального объявления остаётся всего один шаг, хотя контракты до сих пор не подписаны. Всё идёт к тому, что они встретятся 8 июня на турнире UFC 238.



Ранее Фергюсон уже объявил, что возвращается. В последний раз он выступал в октябре 2018 года, когда техническим нокаутом победил Энтони Петтиса на турнире UFC 229. После этого Тони не выходил в октагон. Его супруга сообщила, что у Фергюсона возникли серьёзные психические проблемы, она даже вызывала полицию. После этого президент UFC объявил, что Тони допустят к соревнованиям лишь после обследования у врачей организации.



Серроне совсем недавно в зрелищном бою одолел Эла Яквинту. В активе Дональда 36 побед при 11 поражениях.

Фергюсон встретился с президентом UFC и вновь намекнул на возвращение