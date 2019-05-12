Волкановски рассчитывает получить бой с Холлоуэем

Ранним утром 12 мая мск в Рио-де-Жанейро завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 237. В его основном карде прошёл поединок экс-чемпиона организации Жозе Алду и Александера Волкановски. По итогам трёх раундов австралиец одержал победу единогласным решением судей. После завершения турнира спортсмен дал понять, что рассчитывает на титульный бой в ближайшее время.

«Я следующий в очереди за титулом, это 100 процентов. Я единственный боец из топ-3, кто ещё не проигрывал в UFC, поэтому должен быть первым претендентом», — приводит слова Волкановски MMAJunkie.

Перед турниром в Бразилии спортсмен занимал четвёртое место в рейтинге в полулёгком весе. Бой с Алду стал для него седьмым в UFC, во всех из них он одерживал победу. Напомним, титулом в полулёгком весе владеет Макс Холлоуэй.