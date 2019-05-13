Мексиканский рестлер скончался на ринге в Лондоне

Мексиканский рестлер Сесар Гонсалес Баррон, известный под именем Серебряный Король, скончался на ринге во время шоу, проходившего в Лондоне. 51-летний спортсмен во время поединка упал и потерял сознание. Вскоре смерть Баррона была подтверждена, сообщает BBC.

В Мексике Баррон считался звездой. Он также снимался в кино, в 2005 году он сыграл одну из ролей в голливудской комедии «Суперначо».

Шоу рестлинга Lucha Libre проходило 11 мая. По предварительным данным, причиной трагедии стал сердечный приступ спортсмена. Баррон с 1997 по 2000 год выступал в промоушене WCW. Именно тогда он находился на пике популярности. Соболезнования семье спортсмена уже направил ведущий мировой промоушен рестлинга WWE.