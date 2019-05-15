Источник: Махачев может встретиться с Барбозой в сентябре

Российский боец ММА Ислам Махачев может встретиться с Эдсоном Барбозой. Поединок в лёгком весе состоится на турнире UFC 242, сообщает подкаст Art du MMA.

По данным источника, руководство UFC рассматривает возможность проведения боя. Также сообщается, что оба бойца дали устное согласие на этот бой.

Турнир UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Главным поединком вечера должен стать титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Отметим, что Барбоза занимает восьмое место в рейтинге в своём месте. Махачев в последний раз выходил на ринг на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Тогда Ислам победил Армана Царукяна решением судей. После поединка Махачев посетовал, что бойцы из топ-10 рейтинга не хотят с ним драться.