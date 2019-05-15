Усман: Аскрен стоит в длинной очереди ко мне

Боец UFC, чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением о своём возможном будущем сопернике Бене Аскрене. По словам Усмана, он лучший боец, чем Аскрен.



«Бен Аскрен ведёт себя так, будто бы он лучший во всём, чем он занимается. Когда он проиграл бой Бэрроузу, я твитил как раз об этом. Он далеко не лучший. Ему стоит расслабиться. Он решил побороться в партере и наткнулся на парня, который лучше, чем он.



Теперь он возвращается в UFC, и там тоже есть парень лучше. Это я. Аскрен — не моя главная цель. Но если придёт момент разделить с ним клетку, я покажу ему, почему я лучший боец. Сейчас же он просто стоит в очень длинной очереди ко мне», — приводит слова Камару Усмана MMAJunkie.