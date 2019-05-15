Абдельазиз: Кайла Харрисон способна нокаутировать мужчин

Известный менеджер Али Абдельазиз считает, что боец PFL Кайла Харрисон сможет стать величайшей женщиной-бойцом в истории смешанных единоборств. По словам Абдельазиза, она способна нокаутировать мужчин.



«Когда Дэна Уайт говорил, что Ронде Роузи по силам бить мужчин, я подумал, что на это способна только Кайла Харрисон. Я сам видел, как она отправляла мужчин в нокаут на тренировках. Он зверь, и я считаю, что PFL, в котором она выступает, вытянул с ней счастливый билет.



В конце года она выиграет сезон PFL. В первую очередь Кайла хочет побеждать, её интересуют не только деньги. Я уверен, что она станет величайшей женщиной в смешанных единоборствах в истории», — приводит слова Али Абдельазиза MMAJunkie.