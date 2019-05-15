Чемпион Европы по ММА напал на сотрудников ГИБДД в Северной Осетии

Чемпион Европы 2013 года по смешанным единоборствам Михаил Газаев подозревается в участии в избиении сотрудников ГИБДД в Ардонском районе Северной Осетии, сообщает «Кавказ. Реалии».

В ночь на 12 мая сотрудники ГИБДД Северной Осетии остановили автомобиль под управлением Газаева. Документов у него не оказалось. Полицейским показалось, что он находится в состоянии алвогольного опьянения.



Спортсмен позвал на помощь своих друзей, после чего завязалась потасовка. От удара один из полицейских потерял сознание, другой попытался применить табельное оружие, но не успел. Боец отобрал у него пистолет, после чего скрылся.

Газаева задержали вскоре после драки с полицейскими. При задержании группа молодых людей вновь попыталась оказать сопротивление, однако безуспешно — всех доставили в полицейский участок. Следственное управление СКР по республике Северная Осетия готовится предъявить 30-летнему Газаеву и двум его товарищам, Станиславу Маргиеву и Хетагу Гогаеву, обвинение в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей. Примечательно, что Газаев и Маргиев уже получали сроки по этой статье.