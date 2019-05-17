А. Емельяненко предложил свои услуги японскому промоушену Rizin

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что хотел бы выступать в японском промоушене Rizin FF.
«Приветствую, друзья! Это Александр Емельяненко. Вот моя почта. Я хочу драться в Японии», — написал Емельяненко в «Инстаграме» под одной из публикаций Rizin. Также россиянин оставил электронную почту для связи.
Напомним, последние два боя Емельяненко сорвались. Он должен был выступить на турнире RCC 6, но из-за задержания бойца в Кисловодске поединок был отменён. Затем Емельяненко должен был подраться на турнире в Самаре, но получил травмы, упав с велосипеда.
Сейчас российский боец готовится к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым. Пока стороны не достигли соглашения о проведении боя, но активно обмениваются негативными комментариями в социальных сетях.
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