Вудли: я должен поберечь руки, потому что зарабатываю ими деньги

Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли прокомментировал решение отказаться от поединка с Робби Лоулером.



«Мне задают много вопросов о руке и о том, почему я не буду выступать 29 июня. Не знаю, будет перенесён бой с Робби Лоулером или мне будет найден новый соперник. Но мне нужно позаботиться о руке, потому что я зарабатываю деньги руками. Я должен быть уверен в руке, когда выбрасываю удар.



Мне было сложно в последнем поединке. Пришлось намотать очень много ленты. Стоит быть честным с собой. В прошлом бою было сложно действовать. Я должен быть уверен, что готов к успеху. Мне нужно вернуть пояс. А для этого нужно добиться наилучшего положения», — приводит слова Тайрона Вудли MMAFighting.

Реванш между Вудли и Лоулером отменён