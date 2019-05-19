Тэйлор победил Баранчика и вышел в финал WBSS

В ночь на 19 мая мск в Глазго (Шотландия, Великобритания) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе. Встречались обладатель титула по версии IBF Иван Баранчик и Джош Тэйлор.
Шотландец сразу же завладел преимуществом, выглядел активнее и точнее соперника из Беларуси. В шестом раунде Тэйлору удалось дважды отправить соперника на канвас, при этом справедливости ради нужно отметить, что время от времени Баранчик доносил до соперника точные удары.
В чемпионских раундах Тэйлор попытался взвинтить темп, но Баранчик устоял до финального гонга. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Тэйлору — 117:109, 115:111, 115:111. Таким образом, шотландец отобрал у Баранчика титул чемпиона мира и вышел в финал WBSS. За трофей имени Мохаммеда Али Тэйлор поборется с Реджисом Прогрейсом.
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