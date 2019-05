Бывшего бойца UFC оперировали восемь часов после нокаута в дебюте в ONE

Бывший боец UFC, ныне выступающий в ONE Сейдж Норткатт получил переломы лицевых костей после поражения от Космо Алешандре в дебютном поединке в ONE Championship. Спортсмен рассказал, что операция длилась восемь часов.



«Только что изх хирургии. У меня было восемь переломов и меня интенсивно оперировали девять часов. Я чувствую себя хорошо благодаря удивительной заботе и поддержке со стороны фанатов ONE FC, своей семьи и друзей. Моё лицо Терминатора не слишком сильно пострадало. Я ещё вернусь!», — написал в своём «Инстаграме» Сейдж Норткатт.



В дебютном для себя поединке в промоушене ONE Championship Норткатт за 29 секунд проиграл нокаутом Космо Алешандре.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Сейджа Норткатта.