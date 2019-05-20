Ли: такие моменты заставляют вас сомневаться в том, во что вы верите
Боец UFC Кевин Ли прокомментировал своё поражение от бывшего чемпиона организации Рафаэла дос Аньоса. Для Кевина Ли это поражение стало третьим в четырёх последних поединках.
«Я не знаю, что именно случилось сегодня вечером. Я думал, что всё сделал правильно при подготовке к этому поединку, что я смог устарнить мелкие недочёты в моих выступлениях. Я чувствовал, что всё шло так, как и должно было идти, но этого оказалось недостаточно.
Это из разряда самых высоких взлётов и самых стремительных падений. Такие моменты заставляют вас сомневаться в том, во что вы верите. Я не знаю. Я прошёл через много дерьма в своей жизни, так что прорвусь и на этот раз!», — приводит слова Кевина Ли MMAFighting.
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