Ли: такие моменты заставляют вас сомневаться в том, во что вы верите

Боец UFC Кевин Ли прокомментировал своё поражение от бывшего чемпиона организации Рафаэла дос Аньоса. Для Кевина Ли это поражение стало третьим в четырёх последних поединках.



«Я не знаю, что именно случилось сегодня вечером. Я думал, что всё сделал правильно при подготовке к этому поединку, что я смог устарнить мелкие недочёты в моих выступлениях. Я чувствовал, что всё шло так, как и должно было идти, но этого оказалось недостаточно.



Это из разряда самых высоких взлётов и самых стремительных падений. Такие моменты заставляют вас сомневаться в том, во что вы верите. Я не знаю. Я прошёл через много дерьма в своей жизни, так что прорвусь и на этот раз!», — приводит слова Кевина Ли MMAFighting.