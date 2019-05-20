Волкановски выписан из больницы

Боец UFC Алекс Волкановски был выписан из больницы и вернулся домой, сообщает MMAJunkie. Волкановски провёл в больнице в Чили около недели после поражения от Жозе Алду на турнире UFC 237 11 мая 2019 года.



Пока неизвестно, как долго Волкановски будет восстанавливаться после операций, однако сам боец уже пообещал вернуться в октагон.



Напомним, что причиной госпитализации спортсмена стала инфекция, которая поразила его левую ногу. Под воздействие попали лодыжка и ступня, они сильно опухли, было большое воспаление. 17 мая 2019 года спортсмен опубликовал обращение в социальных сетях, в котором сообщил, что инфекция начала спадать. Самое большое опасение вызывали сухожилия спортсмена, поскольку, если бы инфекция затронула их, это серьёзно осложнило бы лечение.

Волкановски продолжает лечение от инфекции, поразившей левую ногу