Малиньяджи — Лобову: я помочусь на тебя, когда ты будешь лежать в нокауте

Боец Bare Knucke FС Поли Малиньяджи закончил конфликтом пресс-конференцию и дуэль взглядов с Артёмом Лобовым, с которым он встретится 22 июня 2019 года на турнире во Флориде. В ходе пресс-конференции Малиньяджи плюнул в Лобова и ударил его микрофоном по голове.



«Я плюну на тебя, когда ты будешь лежать в нокауте. А потом помочусь на тебя. Так и сделаю — помочусь тебе в твой беззубый рот», — приводит слова Малиньяджи BJPenn.



Лобов дебютировал в боксе без перчаток 6 апреля 2019 года, и соперником был Джейсон Найт. Лобов одержал победу единогласным решением судей.



Промоушен Bare Knuckle FC был основан в 2018 году. Дебютный турнир состоялся в июне прошлого года. Это был первый с 1889 года случай в США, когда бойцы вышли на ринг без перчаток. Согласно правилам промоушена, спортсмены выступают лишь в бинтах.