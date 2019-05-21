Малиньяджи ударил Лобова микрофоном во время пресс-конференции

Пресс-конференция, проходившая в рамках дуэли взглядов перед боем Bare Knuckle FC Поли Малиньяджи — Артём Лобов, завершилась скандалом. Бывший чемпион мира по боксу Малиньяджи ударил российско-ирландского бойца по голове микрофоном, а затем плюнул в него. Секьюрити удалось удержать бойцов и не допустить развитие конфликта.
Запись можно посмотреть в «твиттере» MMA Fighting.
Напомним, бой Лобова и Малиньяджи состоится 22 июня 2019 года на турнире во Флориде. Ранее Лобов и Малиньяджи уже конфликтовали во время одного из мероприятий промоушена. Так, американец нанёс пощёчину Артёму.
Лобов дебютировал в боксе без перчаток 6 апреля 2019 года, его соперником был Джейсон Найт. Лобов одержал победу единогласным решением судей. Промоушен Bare Knuckle FC был основан в 2018 году. Дебютный турнир состоялся в июне прошлого года. Это был первый с 1889 года случай в США, когда бойцы вышли на ринг без перчаток. Согласно правилам промоушена, спортсмены выступают лишь в бинтах.
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