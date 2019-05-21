Лобов: фото и видео подтверждают, что Малиньяджи здорово досталось от Макгрегора

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов прокомментировал предстоящий бой промоушена Bare Knuckle FC с американцем Поли Малиньяджи. Бойцы длительное время конфликтуют друг с другом, а во время пресс-конференции Малиньяджи ударил микрофоном оппонента, а затем и плюнул в него. Лобов выразил уверенность, что после боя с Джейсоном Найтом он готов вновь выйти на ринг.
«Нет никаких проблем. Я всегда прохожу необходимое медицинское обследование после боя. Важно быть готовым на сто процентов в медицинском плане. Я поступаю таким же образом и в этот раз.
Малиньяджи? После спарринга с Макгрегором я действительно пожал ему руку. Будучи бойцом, я понимаю, что выдержать такие удары было тяжело. Вы сами видели, что его лицо было красным. Чем больше публикуется фото и видео, тем заметнее, как сильно ему досталось. А он продолжает называть всё это ложью, хотя фото не врут», — цитирует Лобова MMA News.
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