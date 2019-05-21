Дос Аньос: жизнь Макгрегора сложилась бы иначе, не сломай я стопу в 2016 году

Бывший чемпион UFC Рафаэл дос Аньос заявил, что мог нанести поражение Конору Макгрегору в 2016 году. Тогда бой сорвался из-за того, что дос Аньос сломал стопу.

«Если бы тогда у меня не случился перелом, для Макгрегора всё бы сложилось иначе. Ему повезло, что он дрался с Нэйтом Диасом. Мне было бы интересно сразиться с Конором», — сказал дос Аньос во время шоу Ариэля Хельвани.

Также в своём «твиттере» дос Аньос раскритиковал Макгрегора, который назвал перелом стопы соперника простой «припухлостью». «Перед сном тебе бы стоило подумать о том, как сложилась ты твоя жизнь, если бы состоялся наш бой! Я бы отхлестал тебя этой ногой. А пока наслаждайся везеньем. Можешь пить свой дешёвый виски, но не смейся надо мной», — написал дос Аньос.