Дос Аньос: жизнь Макгрегора сложилась бы иначе, не сломай я стопу в 2016 году
Бывший чемпион UFC Рафаэл дос Аньос заявил, что мог нанести поражение Конору Макгрегору в 2016 году. Тогда бой сорвался из-за того, что дос Аньос сломал стопу.
«Если бы тогда у меня не случился перелом, для Макгрегора всё бы сложилось иначе. Ему повезло, что он дрался с Нэйтом Диасом. Мне было бы интересно сразиться с Конором», — сказал дос Аньос во время шоу Ариэля Хельвани.
Также в своём «твиттере» дос Аньос раскритиковал Макгрегора, который назвал перелом стопы соперника простой «припухлостью». «Перед сном тебе бы стоило подумать о том, как сложилась ты твоя жизнь, если бы состоялся наш бой! Я бы отхлестал тебя этой ногой. А пока наслаждайся везеньем. Можешь пить свой дешёвый виски, но не смейся надо мной», — написал дос Аньос.
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