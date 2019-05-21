Харитонов — Гаджиеву: пока ты мне готовишь достойное предложение, я уже рожу
Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал слухи о потенциальном поединке с Александром Емельяненко. Известный матч-мейкер Камил Гаджиев вызвался организовать этот бой, пообещав за него гонорар в 10 млн рублей. Однако, по словам Харитонова, сам Гаджиев до сих пор к нему не обращался. В связи с этим боец записал забавное видео, выложив его в социальной сети «Инстаграм».
«Друзья, всем привет! Очередной раз хочу обратиться к суперменеджеру Камилу Гаджиеву. Камил, пока ты мне готовишь достойное предложение, обсуждаешь его непонятно с кем в интернете, я, наверное, уже рожу», — сказал Харитонов.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Сергея Харитонова в «Инстаграме».
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