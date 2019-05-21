Турман: Пакьяо можно победить

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман поделился ожиданиями от встречи с временным чемпионом мира по версии WBA Мэнни Пакьяо. Поединок состоится 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я в восторге от такой возможности. Хотел получить этот бой долгое время. Для меня будет честью сразиться с Мэнни Пакьяо. Мэнни можно победить. Его уже били прежде. Для меня его бокс и тактика очень предсказуемы. Он ведёт бой наскоками и из этого нужно извлекать выгоду. Вместе с тем, его мощь нужно уважать. Но я верю, что мои передвижения, атлетизм и опыт помогут ему показать что-то, с чем он прежде не встречался на протяжении всей карьеры», — приводит слова Турмана BoxingScene.

Кит Турман в предыдущем бою с трудом победил Хосесито Лопеса. А Мэнни Пакьяо в своём минувшем поединке уверенно справился с Эдриеном Бронером.