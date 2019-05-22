Фьюри заявил, что бой с Уайлдером может состояться весной 2020 года

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри, комментируя уверенную победу чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера над Домиником Бризилом, рассказал о своих планах. Фьюри заявил, что рассчитывает на матч-реванш с Уайлдером. По мнению британца, он может состояться весной 2020 года.
«Похоже, Уайлдер подписал контракт на три боя до того, как я подписал контракт с ESPN. Уайлдер должен провести бои с Бризилом, Луисом Ортисом и Адамом Ковнацки. Только после этого мы сможем подписать договор на наш бой.
Если бойцы хотят провести поединок, почему телевизионные компании должны вставать на пути? Этот фактор в качестве причины и объяснения боксёры используют довольно часто, например, Энтони Джошуа. Но если боксёры хотят встретиться на ринге, они это сделают. Я сам уже доказал это, у меня был контракт с BT Sport, но я прилетел в США и выступил на Showtime», — сказал Фьюри в программе Ариэля Хельвани.
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