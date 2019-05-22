Малиньяджи: члены ММА-сообщества оскорбляют бокс

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи, комментируя предстоящий поединок с российско-ирландским бойцом ММА Артёмом Лобовым, раскритиковал представителей смешанных единоборств.
«Лобов и сообщество ММА проявляло неуважение к моему виду спорта, боксу. Они утверждали, что бокс не настоящий боевой вид спорта, что мы дерёмся в перчатках. Но сколько было смертей в боксе! В нашем виде спорта удары наносят больший вред. У нас наносятся травмы мозга, бокс — самый опасный вид спорта.
Ваше дерьмовое сообщество и мерзкие люди несут чушь, говоря о безопасности ударов в перчатках! Что ж, если с вами что-то случится, то мне нечего жалеть.
Даже в трэш-токе должно быть уважение. Но всего этого в ММА нет. Вся эта дрянь идёт из ММА!», — приводит слова Малиньяджи FightHype.
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