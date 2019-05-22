Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Малиньяджи: члены ММА-сообщества оскорбляют бокс

Малиньяджи: члены ММА-сообщества оскорбляют бокс
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи, комментируя предстоящий поединок с российско-ирландским бойцом ММА Артёмом Лобовым, раскритиковал представителей смешанных единоборств.

«Лобов и сообщество ММА проявляло неуважение к моему виду спорта, боксу. Они утверждали, что бокс не настоящий боевой вид спорта, что мы дерёмся в перчатках. Но сколько было смертей в боксе! В нашем виде спорта удары наносят больший вред. У нас наносятся травмы мозга, бокс — самый опасный вид спорта.

Ваше дерьмовое сообщество и мерзкие люди несут чушь, говоря о безопасности ударов в перчатках! Что ж, если с вами что-то случится, то мне нечего жалеть.

Даже в трэш-токе должно быть уважение. Но всего этого в ММА нет. Вся эта дрянь идёт из ММА!», — приводит слова Малиньяджи FightHype.

Малиньяджи ударил Лобова микрофоном во время пресс-конференции
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент