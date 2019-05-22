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Джошуа: уверен, Руис хорошо проявит себя на ринге 1 июня

Джошуа: уверен, Руис хорошо проявит себя на ринге 1 июня
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира IBF, WBA Super, WBO и IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Энди Руисом-младшим, который состоится 1 июня в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Джошуа не согласился с критиками, которые считают Руиса слишком слабым соперником для британца.

«Важно не то, как выглядит человек, а его мастерство, навыки в боксе. Важно то, что у тебя в сердце и голове. Энди уже показал, что он обладает всем необходимым для боксирования на самом высоком уровне. И важно это, а не что-то другое. Я думаю, что Энди является отличным соперником, который покажет себя 1 июня», — приводит слова Джошуа Daily Express.

Соперником Джошуа должен был стать американец Джарелл Миллер, но его отстранили из-за нарушения антидопингового законодательства.

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