Джошуа: уверен, Руис хорошо проявит себя на ринге 1 июня

Чемпион мира IBF, WBA Super, WBO и IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Энди Руисом-младшим, который состоится 1 июня в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Джошуа не согласился с критиками, которые считают Руиса слишком слабым соперником для британца.

«Важно не то, как выглядит человек, а его мастерство, навыки в боксе. Важно то, что у тебя в сердце и голове. Энди уже показал, что он обладает всем необходимым для боксирования на самом высоком уровне. И важно это, а не что-то другое. Я думаю, что Энди является отличным соперником, который покажет себя 1 июня», — приводит слова Джошуа Daily Express.

Соперником Джошуа должен был стать американец Джарелл Миллер, но его отстранили из-за нарушения антидопингового законодательства.