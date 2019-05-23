Олейник: желаю сборной России продолжить победную серию на ЧМ-2019

Российский боец UFC Алексей Олейник пожелал победы сборной России над сборной США в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею.
«Завтра у мужиков серьёзный матч, 1/4 финала ЧМ по хоккею с непростым и неудобным соперником! Желаю сборной России продолжить победную серию. Ну а мы, конечно, будем болеть и поддерживать дистанционно! Женя удачи!
Кто победит? Ставлю на победу РФ со счетом 4:2», — написал Олейник в своём «инстаграме».
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
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