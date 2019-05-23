Уайлдер: у Фьюри провалы в памяти после встречи со мной

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал слова британца Тайсона Фьюри. Ранее Фьюри заявил, что готов сразиться с американцем без перчаток в центре Нью-Йорка. Также британец пообещал, что Уайлдер после пропущенных ударов будет любоваться звёздным небом.
«Это стандартный Тайсон Фьюри. Но самыми яркими моментами в его карьере были падения в нашем поединке. Мы говорим о Фьюри, у которого после встречи со мной было сотрясение. Видимо, у Фьюри после меня провалы в памяти, раз он не помнит, как падал на ринге. Нельзя всерьёз воспринимать то, что он говорит, он сам забывает, что сказал до этого», — цитирует Уайлдера TMZ.
Первый поединок, проходивший в Лос-Анджелесе (США) в декабре 2018 года, завершился ничьей. При этом Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун.
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