Уайлдер: у Фьюри провалы в памяти после встречи со мной

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал слова британца Тайсона Фьюри. Ранее Фьюри заявил, что готов сразиться с американцем без перчаток в центре Нью-Йорка. Также британец пообещал, что Уайлдер после пропущенных ударов будет любоваться звёздным небом.

«Это стандартный Тайсон Фьюри. Но самыми яркими моментами в его карьере были падения в нашем поединке. Мы говорим о Фьюри, у которого после встречи со мной было сотрясение. Видимо, у Фьюри после меня провалы в памяти, раз он не помнит, как падал на ринге. Нельзя всерьёз воспринимать то, что он говорит, он сам забывает, что сказал до этого», — цитирует Уайлдера TMZ.

Первый поединок, проходивший в Лос-Анджелесе (США) в декабре 2018 года, завершился ничьей. При этом Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун.