Финкельштейн — об отмене турнира MMA Grand Prix Russia: мы были шокированы

Президент MMA-организации M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал отмену международного турнира MMA Grand Prix Russia. Турнир должен был проходить 7 июня в Санкт-Пектербурге, а в главном поединке вечера предполагалась встреча Михаила Зайца и Бруно Сильвы.

«На 7 июня у нас был запланировал традиционный турнир в Оренбурге, который мы проводим в этом городе каждый год примерно в эти даты. В этом году мы не планировали проводить турнир в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского Экономического Форума.

Мы узнали, что свой турнир планирует провести компания Телеспорт Медиа. Мы встретились с ними, обсудили детали и договорились о сотрудничестве в проведении этого мероприятия. Я позвонил нашим Оренбургским партнёрам и договорился с ними о переносе нашего запланированного турнира на конец лета.

Мы согласовали все детали Петербургского турнира с Телеспорт Медиа, определили название, утвердили пары, и провели большое количество подготовительной работы. Договорились со спортсменами, которые отправились в свои лагеря готовиться к предстоящем поединкам.

Была проделана огромная работа по подготовке к турниру, но, неожиданно, на прошлой неделе нам позвонили из Телеспорт Медиа и объявили, что турнир отменяется. Мы были шокированы, это был настоящий удар по нам, ведь такого, чтобы из-за партнёров у нас полностью отменялся турнир, не переносился или менялся, а полностью был отменён — такого с нами ещё не было. Мы не планировали этот турнир изначально, у нас было чёткой расписание турниров на лето, но мы решили пойти на помощь в организации турнира у себя дома в Санкт-Петербурге, упорно работали над этим, договорились с бойцами, которые за свои деньги уже начали готовиться, а нам заявили, что турнира не будет. Нам очень жаль, что организаторы турнира так поступили с нами и всеми болельщиками», — приводит слова Финкельтейна пресс-служба M-1 Global.