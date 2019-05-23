Фёдоров: продолжаю восстановление, скоро вернусь к полноценным тренировкам

Юрий Фёдоров (2-1), российский тяжеловес, представляющий клуб Ferrum, рассказал о восстановлении после травмы, сорванном бое и желании поскорее вернуться в дело. Напомним, во время подготовки к поединку, намеченному на 4 мая, Юрий получил повреждение верхней части тела и был вынужден сняться с боя. В апреле Фёдоров нокаутировал в рамках турнира Road to M-1 Сергея Гольцова.

«Травму получил во время спаррингов. Не буду углубляться детали, скажу лишь, что повреждение действительно было серьёзным. По словам врача, если бы я чуть замедлил с лечением, всё могло быть гораздо хуже. Я не мог нормально тренироваться, спарринговать, тем более выходить на бой. Необходимо было полностью залечить травму. Поэтому я решил сначала как следует восстановиться, а потом уже начинать готовиться к следующим поединкам.

Пока только вкатываюсь в соревновательный процесс. Травма уже зажила, но надо ещё какое-то время тренироваться аккуратно, чтобы не произошло рецидива. Параллельно с восстановлением после травмы я отдохнул, и теперь готов дальше пахать на пути к своей цели.

Врач говорит, что в течение месяца нельзя спарринговать, а после этого можно будет приступать к полноценным тренировкам. До конца этой недели я буду вкатываться, а потом нужно будет заняться не менее важной работой, чем работа в парах. Иногда я на неё подзабиваю, уделяю недостаточно внимания, а сейчас этой работе можно посвятить почти месяц», — сказал Фёдоров.